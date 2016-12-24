В Мордовии иномарка на дороге протаранила трактор

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По информации Госавтоинспекции республики, вечером 29 ноября в Ковылкинском районе на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 33-летний водитель автомашины «Хендай Акцент» не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с трактором «ХТЗ-150К-09».
В результате ДТП водитель автомашины с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую центральную клиническую больницу. По данным ГИБДД, оба водителя находились в трезвом состоянии.
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