В Мордовии иномарка на дороге протаранила трактор

По информации Госавтоинспекции республики, вечером 29 ноября в Ковылкинском районе на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 33-летний водитель автомашины «Хендай Акцент» не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с трактором «ХТЗ-150К-09».

В результате ДТП водитель автомашины с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую центральную клиническую больницу. По данным ГИБДД, оба водителя находились в трезвом состоянии.