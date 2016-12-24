В Саранске откроется выставка Николая Рябова «Метаморфозы времени»

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5 декабря в Выставочном зале Музея Эрьзи (Советская, 29) откроется выставка известного художника Мордовии Николая Рябова «Метаморфозы времени». Ценители искусства смогут увидеть 114 живописных, 15 графических и 7 скульптурных произведений, созданных за три десятилетия.
Николай Рябов известен как мастер живописи, графики и резьбы по дереву. Источником его вдохновения являются живописные ландшафты Мордовии. В исторических полотнах художника отражены стародавний быт и легендарные сказания мордовского народа, а также судьбоносные для России события.
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