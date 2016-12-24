Благодаря нацпроекту театры Мордовии улучшили свое техническое оснащение

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» театры Мордовии получили новое оборудование для оснащения сцены.

Новый свет и звук повысят технический уровень спектаклей, сделают их более яркими и зрелищными, а у режиссеров-постановщиков появятся новые возможности для эффектных визуальных решений.

Так, в Мордовский государственный национальный драматический театр приобрели прожекторы сценического освещения, DMX сплиттеры, инструментальные радиосистемы с поясными передатчиками, консоль управления световым оборудованием и петличные микрофоны.

Оснащение Государственного русского драматического театра пополнили светодиодный вращающийся прожектор, светодиодный экран и комплект компактных поворотных «голов» типа BEAM. В рамках нацпроекта драматический театр Мордовии обновляет свое оборудование второй год подряд.

Напомним, что в прошлом году новое техническое оснащение также было приобретено для Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева.