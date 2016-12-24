В Саранске покажут «Танцы народов мира»

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20 октября в Саранске на сцене Дворца культуры и искусств МГУ им. Н.П.Огарева выступит государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова из Республики Башкортостан.
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, на концерте коллектив представит зрителям широкую танцевальную палитру. В программу вошли номера из золотого фонда башкирской хореографии, а также танцевальные композиции с испанским, китайским, уйгурским колоритом и других народов мира.
Ансамбль Файзи Гаскарова отмечен золотой медалью «Пять континентов» и дипломом «Посол мира» ЮНЕСКО в Париже.
Билеты можно приобрести на сайте ансамбля: https://gaskarov-ensemble.ru/buy/. Действует «Пушкинская карта».
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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
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