В Мордовии проходит акция «Монетная неделя»

Всероссийская акция «Монетная неделя» проводится до 20 октября. Граждане могут без комиссии обменять в банках накопившуюся мелочь или зачислить ее сумму на счет.



В Мордовии в акции принимают участие отделения банков, расположенные в Саранске и других населенных пунктах республики. С полным перечнем офисов и их адресами, а также с условиями приема монет можно ознакомиться на сайте монетнаянеделя.рф.



Обменять можно монеты, которые находятся в обращении, то есть выпущенные не ранее 1997 года. Можно сдать даже погнутые или просверленные монеты. Предварительно лучше рассортировать их по номиналу, это ускорит обслуживание в банке. Также с собой нужно взять паспорт.



Акция проводится при поддержке Банка России. Ее основная цель - вернуть в наличный оборот скопившиеся у людей монеты.



Во время весенней акции, которая проходила с 20 мая по 2 июня, жители Мордовии принесли в банки более 150 тысяч монет разного номинала на сумму более 700 тысяч рублей.