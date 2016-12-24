В Мордовии проходит акция «Монетная неделя»

«Время героев - это наше время!»
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Всероссийская акция «Монетная неделя» проводится до 20 октября. Граждане могут без комиссии обменять в банках накопившуюся мелочь или зачислить ее сумму на счет.
В Мордовии в акции принимают участие отделения банков, расположенные в Саранске и других населенных пунктах республики. С полным перечнем офисов и их адресами, а также с условиями приема монет можно ознакомиться на сайте монетнаянеделя.рф.
Обменять можно монеты, которые находятся в обращении, то есть выпущенные не ранее 1997 года. Можно сдать даже погнутые или просверленные монеты. Предварительно лучше рассортировать их по номиналу, это ускорит обслуживание в банке. Также с собой нужно взять паспорт.
Акция проводится при поддержке Банка России. Ее основная цель - вернуть в наличный оборот скопившиеся у людей монеты.
Во время весенней акции, которая проходила с 20 мая по 2 июня, жители Мордовии принесли в банки более 150 тысяч монет разного номинала на сумму более 700 тысяч рублей.
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