Теплоснабжающие организации в муниципальных районах Мордовии готовы к прохождению отопительного сезона

В семи районах Мордовии (Ковылкинском, Краснослободском, Ичалковском, Атяшевском, Ельниковском, Кочкуровском, Большеигнатовском) отопление ряда предприятий, социальных объектов и многоквартирных домов обеспечивают компании «Сервис-центр», «Теплоснаб» и «Изотерма». Теплоснабжающие организации полностью готовы к отопительному сезону и ждут соответствующих постановлений муниципальных властей.

В рамках плановых мероприятий компании провели текущее обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования. Гидравлические испытания и промывка тепловых систем завершены. Проверено качество работы контрольно-измерительных приборов, в том числе, приборов учета потребляемых ресурсов тепловой энергии. Особое внимание уделили ремонту изношенной теплоизоляции.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций следует обращаться по телефонам:

ООО «Сервис-центр»: +7 927 186 13 62

ООО «Теплоснаб»: +7 (951) 051-30-30

ООО «Изотерма»: +7 (951) 051-30-30.