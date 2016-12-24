В Музеи Эрьзи поклонники искусства познакомятся с «Мозаикой творчества» Ольги Ботиной

10 октября в Музеи Эрьзи откроется персональная выставка члена Международного союза педагогов-художников Ольги Ботиной. На выставке будут представлены около100 произведений из мастерской автора и частных коллекций - живописные и графические работы, а также декоративно-прикладное искусство.

В музее Эрьзи отмечают, что архитектурное образование и многолетний творческий опыт сформировали у автора неповторимый стиль, где гармонично переплетаются разные жанры и техники.

Ольга Ботина получила образование в Саранском художественном училище им. Ф. В. Сычкова, а затем окончила МГУ им. Н.П.Огарева по архитектурной специализации. С 2015 года преподает в университете дисциплины, которые носят творческий характер - «Архитектурное проектирование», «Композиционное моделирование», «Архитектурная колористика», «Живопись» и т.д.

Открытки Ольги Ботиной с достопримечательностями Саранска путешествуют по разным уголкам страны - художником создано несколько серий работ, посвященных архитектуре столицы Мордовии.

В творческом арсенале автора более чем 50 выставок и конкурсов. Выставка «Мозаика творчества» является пятой персональной выставкой, при этом самой крупной.