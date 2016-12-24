19 октября стартует Республиканский фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»

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В Саранске 19 октября на сцене РДК состоится открытие Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Он пройдет уже в 28-й раз.
В этом году право открыть фестиваль выпало творческим коллективам Большеигнатовского и Ичалковского районов. Зрители увидят выступления как давно полюбившихся исполнителей, так и новых талантов.
Также гости праздника смогут познакомиться с работами мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества на выставке «Мастерство земли мордовской».
Концерты будут проходить по выходным в течение двух месяцев в 13.00 и 15.00 на сцене Республиканского Дворца культуры. Завершится фестиваль Гала-концертом 14 декабря.
График
отчетных концертов и выставок XXVIII Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»
|
Дата
|
Время
|
Районы
|
19 октября суббота
|
13.00
15.00
|
Большеигнатовский район
Ичалковский район
|
20 октября воскресенье
|
13.00
15.00
|
Дубенский район
Ромодановский район
|
26 октября суббота
|
13.00
15.00
|
Теньгушевский район
Торбеевский район
|
27 октября воскресенье
|
13.00
15.00
|
Кадошкинский район
Атяшевский район
|
2 ноября суббота
|
13.00
15.00
|
Ельниковский район
Ковылкинский район
|
3 ноября воскресенье
|
13.00
15.00
|
Темниковский район
Атюрьевский район
|
9 ноября суббота
|
13.00
15.00
|
Старошайговский район
Большеберезниковский район
|
10 ноября воскресенье
|
13.00
15.00
|
Краснослободский район
Чамзинский район
|
16 ноября суббота
|
13.00
15.00
|
Лямбирский район
Кочкуровский район
|
17 ноября воскресенье
|
13.00
15.00
|
Зубово-Полянский район
Ардатовский район
|
30 ноября суббота
|
13.00
15.00
|
Инсарский район
Рузаевский район
|
1 декабря воскресенье
|13.00
|
Городской округ Саранск
|
14 декабря суббота
|
13.00
18.00
|
Гала-концерт и заключительная выставка
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