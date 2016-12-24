19 октября стартует Республиканский фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»

В Саранске 19 октября на сцене РДК состоится открытие Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Он пройдет уже в 28-й раз.

В этом году право открыть фестиваль выпало творческим коллективам Большеигнатовского и Ичалковского районов. Зрители увидят выступления как давно полюбившихся исполнителей, так и новых талантов.

Также гости праздника смогут познакомиться с работами мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества на выставке «Мастерство земли мордовской».

Концерты будут проходить по выходным в течение двух месяцев в 13.00 и 15.00 на сцене Республиканского Дворца культуры. Завершится фестиваль Гала-концертом 14 декабря.

График

отчетных концертов и выставок XXVIII Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»