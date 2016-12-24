19 октября стартует Республиканский фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»

Культура

В Саранске 19 октября на сцене РДК состоится открытие Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Он пройдет уже в 28-й раз.

В этом году право открыть фестиваль выпало творческим коллективам Большеигнатовского и Ичалковского районов. Зрители увидят выступления как давно полюбившихся исполнителей, так и новых талантов.

Также гости праздника смогут познакомиться с работами мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества на выставке «Мастерство земли мордовской».

Концерты будут проходить по выходным в течение двух месяцев  в 13.00 и 15.00 на сцене Республиканского Дворца культуры. Завершится фестиваль Гала-концертом 14 декабря.

График

отчетных концертов и выставок XXVIII Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»

Дата

Время

Районы

19 октября суббота

13.00

15.00

Большеигнатовский район

Ичалковский район

20 октября воскресенье

13.00

15.00

Дубенский район

Ромодановский район

26 октября суббота

13.00

15.00

Теньгушевский район

Торбеевский район

27 октября воскресенье

13.00

15.00

Кадошкинский район

Атяшевский район

2 ноября суббота

13.00

15.00

Ельниковский район

Ковылкинский район

3 ноября воскресенье

13.00

15.00

Темниковский район

Атюрьевский район

9 ноября суббота

13.00

15.00

Старошайговский район

Большеберезниковский район

10 ноября воскресенье

13.00

15.00

Краснослободский район

Чамзинский район

16 ноября суббота

13.00

15.00

Лямбирский район

Кочкуровский район

17 ноября воскресенье

13.00

15.00

Зубово-Полянский район

Ардатовский район

30 ноября суббота

13.00

15.00

Инсарский район

Рузаевский район

1 декабря воскресенье

 13.00

Городской округ Саранск

14 декабря суббота

13.00

18.00

Гала-концерт и заключительная выставка

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