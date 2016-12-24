В Саранск с рабочим визитом приехал генеральный секретарь Федерации триатлона России

Основная цель визита Ибрагима Касимова - развитие этого вида спорта в республике. Эта тема обсуждалась сегодня на встрече генерального секретаря российской Федерации триатлона с Министром спорта РМ Никитой Ларьковым.

Отделение триатлона в Мордовии было открыто в конце 2022 года на базе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва. По информации Министерства спорта РМ, сейчас там занимается 31 человек в группе начальной подготовки и пятеро на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.

По мнению генерального секретаря Федерации триатлона, имеющаяся в республике инфраструктура позволяет в будущем проводить здесь соревнования самого высокого уровня для профессионалов, а также для любителей.



«Финно-угры очень выносливый народ. Очень много спортсменов, которые благодаря своим физическим данным, превосходят тех, кто пытается наработать свою сердечную мышцу. Этим надо пользоваться. Мы начинаем развивать те регионы сейчас, которые уже должны были быть впереди в этом виде спорта. Я надеюсь, что лет через 5-7 здесь будут уже свои ребята, они будут выступать под флагом Мордовии», - приводят слова Ибрагима Касимова в Минспорте РМ.



