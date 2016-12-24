Школьники Мордовии и Белоруссии познакомились с национальными костюмами двух республик

Из Мордовской республиканской детской библиотеки 2 октября протянулся телемост в Минскую областную библиотеку Республики Беларусь. Школьники Саранска и Минска познакомились с национальными костюмами двух республик.

По информации Минкультуры РМ, участниками виртуального мероприятия стали юные читатели из саранской школы №8 и сверстники ребят из столицы Белоруссии.



Специалисты Детской библиотеки погрузили гостей в атмосферу мордовской народной культуры, рассказали о красоте национальных костюмов и продемонстрировали аутентичные украшения мордовских женщин. А школьники на эрзянском языке прочитали стихи о мордовском костюме.

Об особенностях белорусского костюма, его элементах и орнаментах рассказали специалисты Минской библиотеки. Как отмечается, участников телемоста особенно впечатлили куклы в народных костюмах белорусской мастерицы Екатерины Тарасенко.