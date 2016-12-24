В Мордовии достигнут показатель регионального проекта «Спорт – норма жизни»

В Мордовии выполнен показатель регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» по доли населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Уже сейчас эта цифра составляет 55,9%. Уровень обеспеченности жителей республики спортивными сооружениями – 83%.

В регионе ведется подготовка спортивного резерва и развивается инфраструктура. Так, в три спортивные школы олимпийского резерва приобрели оборудование и инвентарь. Это СШОР по зимним видам спорта, по велоспорту и по теннису Шамиля Тарпищева.

11организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд России, оказана государственная поддержка. Она заключалась в финансировании участия спортсменов Мордовии в официальных соревнованиях, а также приобретении спортивной экипировки и инвентаря.

В рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий запланировано участии мордовских спортсменов в 435 соревнованиях.

Кроме того, для 7 НКО предусмотрена грантовая поддержка в форме субсидии на реализацию проектов в области физической культуры и спорта.