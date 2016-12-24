Жители Мордовии смогут познакомиться с картинами Ивана Шишкина из Русского музея

С 3 октября в выставочном зале Музея им. С.Д. Эрьзи начнет работу выставка произведений Иван Шишкина из собрания Русского музея. Она предоставит уникальную возможность познакомиться с работами крупнейшего мастера русского пейзажа.

39 живописных произведений раскрывают все этапы творчества художника. Иван Шишкин, обладавший от природы огромным талантом и трудолюбием, постоянно развивал и совершенствовал свое мастерство - от романтизированных образов первых работ художник перешел к эпическому пейзажу.

Работы выдающегося мастера сегодня находятся в крупнейших музейных и частных собраниях в России и за рубежом.