Владимир Быков провел прием граждан

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
По информации городской Администрации, обращения жителей города к временно исполняющему полномочия главы Саранска касались благоустройства территорий, ремонта общедомового имущества, предоставления земельных участков.
В ходе приема ветерану боевых действий, участнику СВО, были даны подробные разъяснения по вопросу получения земельного участка в аренду.
Еще по одному обращению было принято решение до конца этого года произвести ремонт внутриквартальной автодороги по ул. Сущинского (в районе МКД №20, 20а, 22, 22а, 24, 24а).
По просьбе жительницы Саранска устранить недостатки после капитального ремонта крыши многоквартирного дома по ул. Комарова уже состоялось выездное совещание с представителями районной администрации и городского хозяйства. По его результатам, было дано поручение управляющей компании переделать вытяжку.
Как отмечают в мэрии, чтобы записаться на прием, необходимо обратиться с паспортом в городскую общественную приемную (проспект Ленина, 4). Телефон для справок: 39-27-39.
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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