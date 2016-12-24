В Саранске перекроют движение на участке дороги по ул. Республиканской

Как сообщает Администрация города, с 8:00 27 сентября до 24:00 30 ноября будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на ул. Республиканской - на участке от ул. Старопосадской до ул. Титова.



Делается это для обеспечения безопасности и организации дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ на объекте по реконструкции канализационных сетей Юго-Западной части Саранска.



