В Саранске перекроют движение на участке дороги по ул. Республиканской

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Как сообщает Администрация города, с 8:00 27 сентября до 24:00 30 ноября будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на ул. Республиканской - на участке от ул. Старопосадской до ул. Титова.
Делается это для обеспечения безопасности и организации дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ на объекте по реконструкции канализационных сетей Юго-Западной части Саранска.
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В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
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