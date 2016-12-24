Елена Захарова перед саранскими зрителями раскроет тонкости женской души

Репортер

Популярная актриса театра и кино Елена Захарова выступит 3 октября на сцене Государственного русского драматического театра РМ с моноспектаклем
«Женская судьба в произведениях классиков».

Через истории героинь классиков разных времен актриса раскроет тонкости женской души.

Елена Захарова известна своими ролями в сериалах «Кадетство», «Кремлевские курсанты», фильмах «Принцесса и Нищенка», «У Бога свои планы» и других.

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