Елена Захарова перед саранскими зрителями раскроет тонкости женской души

«Это боль, которая вонзается в сердце!»
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Популярная актриса театра и кино Елена Захарова выступит 3 октября на сцене Государственного русского драматического театра РМ с моноспектаклем
«Женская судьба в произведениях классиков».
Через истории героинь классиков разных времен актриса раскроет тонкости женской души.
Елена Захарова известна своими ролями в сериалах «Кадетство», «Кремлевские курсанты», фильмах «Принцесса и Нищенка», «У Бога свои планы» и других.
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В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
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