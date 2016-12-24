Житель Саранска на три года отправится в колонию за непостроенный дом

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В мордовской столице 45-летний местный житель выслушал приговор суда за мошенничество в особо крупном размере.
Как выяснилось в ходе расследования, фигурант дела обманул заказчика со строительством дома и бани и похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства в сумме более 1,5 млн рублей, которые были переданы для строительства.
По информации прокуратуры РМ, суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, его взяли под стражу в зале суда.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного материального ущерба в размере более 1,5 млн рублей.
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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