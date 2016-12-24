Житель Саранска на три года отправится в колонию за непостроенный дом

В мордовской столице 45-летний местный житель выслушал приговор суда за мошенничество в особо крупном размере.

Как выяснилось в ходе расследования, фигурант дела обманул заказчика со строительством дома и бани и похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства в сумме более 1,5 млн рублей, которые были переданы для строительства.

По информации прокуратуры РМ, суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, его взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного материального ущерба в размере более 1,5 млн рублей.