В Саранск привезут 40 избранных картин Ивана Шишкина

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Музее Эрьзи 3 октября откроется выставка произведений Ивана Шишкина из собрания Государственного Русского музея.
Из Санкт-Петербурга в Саранск доставят 40 избранных картин, чтобы познакомить местных ценителей искусства с творчеством академика Императорской академии художеств и одного из главных мастеров реалистического пейзажа второй половины XIX века.
По информации Минкультуры РМ, в экспозиции будут представлены произведения «Вид в окрестностях Петербурга», «Вид на острове Валааме» («Местность Кукко»), «Деревенский двор», «Последние лучи», «Ивы, освещенные солнцем», «Перед грозой», «Мордвиновские дубы», «Опушка лиственного леса», «Хвойный лес. Солнечный день» и многие другие картины классика русского искусства.
В рамках работы выставки пройдут творческие встречи и мастер-классы.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию