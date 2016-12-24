В Саранск привезут 40 избранных картин Ивана Шишкина

В Музее Эрьзи 3 октября откроется выставка произведений Ивана Шишкина из собрания Государственного Русского музея.

Из Санкт-Петербурга в Саранск доставят 40 избранных картин, чтобы познакомить местных ценителей искусства с творчеством академика Императорской академии художеств и одного из главных мастеров реалистического пейзажа второй половины XIX века.



По информации Минкультуры РМ, в экспозиции будут представлены произведения «Вид в окрестностях Петербурга», «Вид на острове Валааме» («Местность Кукко»), «Деревенский двор», «Последние лучи», «Ивы, освещенные солнцем», «Перед грозой», «Мордвиновские дубы», «Опушка лиственного леса», «Хвойный лес. Солнечный день» и многие другие картины классика русского искусства.



В рамках работы выставки пройдут творческие встречи и мастер-классы.



