Федеральный эксперт рассказал о важности проекта «Формирование комфортной городской среды»

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Единый портал «Муниципалитеты.РФ» запустил спецпроект #МнениеЭксперта для обсуждения актуальных тем в повестке муниципального сообщества.
Первым приглашенным экспертом стал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова, член Общественного Совета Минстроя России Александр Панин. Он рассказал о важности реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что проект запущен в 2018 году по поручению Президента РФ.
По мнению эксперта, благоустройство территорий решает две важные задачи. Первая – народосбережение. Местные жители не спешат покидать привлекательные города, а другие – наоборот приезжают в поисках комфорта, развлечений и услуг.
«Наши исследования показывают, что с каждым годом растет доля семей, желающих переехать в малые города. Это семьи, как правило, с детьми, для которых важно иметь настоящий большой дом», – поделился Панин.
Вторая задача – развитие экономики. Городская среда стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, туристическую привлекательность.
Наиболее осмысленной единицей благоустройства, считает Александр Панин, является парк.
«Парки мы действительно научились создавать, – говорит он. – Сегодня многие малые города уже могут спокойно конкурировать с крупными по ландшафтным характеристикам, разнообразию услуг, тишины и т.д.»
В Мордовии за последние годы, благодаря ФКГС, появилось несколько современных и комфортных парков, к примеру, в Рузаевке, Темникове и Зубовой Поляне.
«Другая интересная территория – набережные, на которые главы муниципалитетов стали все больше обращать внимание. Первое желание, возникающее, когда ты попадаешь в город – подойти к воде. К сожалению, набережные долго находились в неприглядном виде, из-за чего сейчас и требуется много усилий», – считает Панин.
Еще одним положительным результатом ФКГС, по мнению эксперта, является повышение компетентности граждан. Проекты, которые выходят на голосование, прорабатываются вместе с жителями. Люди чувствуют свою ответственность и сопричастность к конкретной территории. Они становятся ответственными к себе и к окружающему пространству, а вместе с этим растет доверие к местной власти.
Кстати, до конца этого года в Мордовии по программе «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 20 общественных и дворовых территорий. Всего за время действия программы в республике благоустроили 348 таких территорий.
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