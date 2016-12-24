Детские и молодежные театральные студии Мордовии могут принять участие в традиционном фестивале ПФО

В Приволжском федеральном округе стартовал региональный этап VI Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».



Принять участие в фестивале могут детские театральные коллективы и студии с возрастом участников от 6 до 17 лет и молодежные студии от 18 до 35 лет.



Для участия в фестивале театральные коллективы должны направить свои заявки через сайт театральноеприволжье.рф (кнопка «подать Заявку») до 15 ноября 2024 г.



В этом году региональный отбор будет проходить в 2 этапа:

1 (заочный) - предварительный просмотр экспертами всех видеоверсий, направленных на участие в Фестивале от региона,

2 (очный) - итоговый очный просмотр лучших спектаклей.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства.