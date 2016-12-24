Поздравление Главы Мордовии с Днём Конституции Республики Мордовия

Уважаемые жители Мордовии!

От всей души поздравляю вас с Днём Конституции Республики Мордовия!

Принятие основного закона в Мордовии стало решающим шагом в развитии политической и социально-экономической жизни региона. На протяжении почти трёх десятилетий Конституция республики выступает символом сплочённости нашего многонационального региона, залогом гражданского мира.

Мы по праву гордимся достижениями республики, её богатой историей и культурой. Всегда помним, что наш любимый мордовский край - частица могущественной Державы. Сила и процветание Мордовии в единстве с матушкой-Россией, с её славным прошлым и великим будущим. Благодаря поддержке Президента страны В.В. Путина наш регион уверенно движется вперёд. Спасибо федеральному центру за всестороннюю поддержку!

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и достижений во благо родной Мордовии!

Глава Республики Мордовия А. Здунов