Поздравление Главы Мордовии с Днём Конституции Республики Мордовия

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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Уважаемые жители Мордовии!
От всей души поздравляю вас с Днём Конституции Республики Мордовия!
Принятие основного закона в Мордовии стало решающим шагом в развитии политической и социально-экономической жизни региона. На протяжении почти трёх десятилетий Конституция республики выступает символом сплочённости нашего многонационального региона, залогом гражданского мира.
Мы по праву гордимся достижениями республики, её богатой историей и культурой. Всегда помним, что наш любимый мордовский край - частица могущественной Державы. Сила и процветание Мордовии в единстве с матушкой-Россией, с её славным прошлым и великим будущим. Благодаря поддержке Президента страны В.В. Путина наш регион уверенно движется вперёд. Спасибо федеральному центру за всестороннюю поддержку!
Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и достижений во благо родной Мордовии!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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