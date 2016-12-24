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В Пушкинской библиотеке провели экскурсию для иностранных студентов филологического факультета Мордовского госуниверситета.
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в ходе экскурсии гостям рассказали о библиотечном фонде, проводимых в учреждении мероприятиях и продемонстрировали ценные экземпляры книг.
Студенты познакомились с государственными символами России и Мордовии, узнали об истории библиотеки и смогли прикоснуться к уникальным изданиям, сохранившимся до наших дней.
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