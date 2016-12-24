Благодаря нацпроекту «Демография» семьям Мордовии оказывается всесторонняя помощь

Семейные пары и молодые мамы при рождении детей могут сталкиваться с различными трудностями, связанными с финансами, жильем или карьерой. Помочь решить возникающие проблемы призван национальный проект «Демография».

Так, у семей с детьми для решения жилищного вопроса есть возможность оформить специальную «Семейную ипотеку» со льготной ставкой. Программа действует до 2030 года.

Льготный ипотечный кредит предназначен для:

- Семей с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет

- Семей, проживающих в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющих двух несовершеннолетних детей

- Семей, проживающих в регионах с низким объемом строительства или проживающих в регионах, имеющих индивидуальные программы развития, имеющих двух несовершеннолетних детей

- Семей, где есть ребенок-инвалид.

Родители усыновленных детей участвуют в программе на тех же условиях, что и кровные родители. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости квартиры или другой недвижимости. Кроме того, многодетные семьи могут получить от государства до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. При условии, что третий ребенок или последующие дети у них родились в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2030 г.

В Мордовии в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в дополнение к указанной помощи предоставляются социальные выплаты на частичное или полное погашение ипотечного кредита. От 10% остатка долга до полного погашения ипотечного кредита списывает республиканский бюджет в зависимости от количества и очередности рождения детей.

В случае если за время декрета женщина утратила какие-либо профессиональные навыки, или же она вовсе хочет сменить работу, большим подспорьем может стать программа переобучения и повышения квалификации. Она реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Обновить компетенции таким образом могут мамы в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и безработные мамы дошкольников. Заявку на участие в программе можно подать онлайн на портале «Работа России». Обучение по различным программам проходит, в том числе дистанционно, а значит, есть возможность заниматься и воспитанием детей, и своим образованием.

Также на базе кадровых центров «Работа России» создаются Женские клубы. Действует он и в Центре занятости Мордовии, называется «Я настоящая». Такой формат предусматривает не только семинары, мастер-классы и тренинги от специалистов службы занятости, но и неформальное общение в уютной атмосфере, возможность найти соратников, помочь кому-то обрести любимое дело и превратить его в доходный бизнес.

Отметим, что большинство мер поддержки для семей с детьми оказываются в проактивном формате или с помощью подачи только одного электронного заявления на портале «Госуслуги». Благодаря этой инициативе молодой или будущей маме нет необходимости посещать МФЦ, Социальный Фонд или другие инстанции, все можно сделать онлайн.