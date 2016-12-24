В Саранске готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону составляет 90%

Об этом по итогам встречи с директором Мордовского филиала «Т Плюс» в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.

«В рамках подготовительной кампании к зимнему периоду провел рабочую встречу с директором Мордовского филиала «Т Плюс» Батеряковым Русланом Альфредовичем.

В ходе встречи обсудили подготовку к новому отопительному сезону и обозначили сроки завершения оставшихся работ. Также подняли вопрос о необходимости проведения тренировок с целью проверки готовности служб к ликвидации потенциально возможных аварийных ситуаций и проведению ремонтных мероприятий. На сегодняшний день готовность к отопительному сезону объектов теплоснабжения города составляет порядка 90%».