В Саранске готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону составляет 90%

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Об этом по итогам встречи с директором Мордовского филиала «Т Плюс» в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.
«В рамках подготовительной кампании к зимнему периоду провел рабочую встречу с директором Мордовского филиала «Т Плюс» Батеряковым Русланом Альфредовичем.
В ходе встречи обсудили подготовку к новому отопительному сезону и обозначили сроки завершения оставшихся работ. Также подняли вопрос о необходимости проведения тренировок с целью проверки готовности служб к ликвидации потенциально возможных аварийных ситуаций и проведению ремонтных мероприятий. На сегодняшний день готовность к отопительному сезону объектов теплоснабжения города составляет порядка 90%».
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