В Саранске на Химмашевском мосту и до «Сити-Парка» ограничат скоростной режим

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По информации Администрации города, по ул. Волгоградская на участке от ул. Рабочая до ул. Короленко максимальная скорость движения автотранспорта будет ограничена до 40 км/ч.
Сообщается, что ограничение скоростного режима вводится в соответствии с планом мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП в аварийно-опасных местах.
Соответствующие дорожные знаки должны установить до конца сентября.
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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