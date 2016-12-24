В Саранске на Химмашевском мосту и до «Сити-Парка» ограничат скоростной режим

По информации Администрации города, по ул. Волгоградская на участке от ул. Рабочая до ул. Короленко максимальная скорость движения автотранспорта будет ограничена до 40 км/ч.

Сообщается, что ограничение скоростного режима вводится в соответствии с планом мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП в аварийно-опасных местах.

Соответствующие дорожные знаки должны установить до конца сентября.