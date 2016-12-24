В Зубово-Полянском районе реконструируют дом-интернат для престарелых и инвалидов

В Мордовии реконструируют Зубово-Полянский специальный филиал Ширингушского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Работы проводятся в рамках региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Общий объём финансирования - более 500,0 млн. руб.

В социальном учреждении реконструируют жилые корпуса, возводят два пристроя, модернизируют котельную и систему пожаротушения. Работы выполнены на 60%. Внутренние помещения дома-интерната приводятся в соответствие с требованиями безопасности и санитарными правилами. Комнаты сделают комфортными для постояльцев, закупят мебель и оборудование.

Кроме того, организуют помещения для досуга: мастерские, библиотеку, зону дневной социальной занятости.

Отметим, что в этом году в Мордовии также строится Ичалковский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 150 мест.