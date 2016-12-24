В Зубово-Полянском районе реконструируют дом-интернат для престарелых и инвалидов

«Мы вместе!»
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
В Мордовии реконструируют Зубово-Полянский специальный филиал Ширингушского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Работы проводятся в рамках региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Общий объём финансирования - более 500,0 млн. руб.
В социальном учреждении реконструируют жилые корпуса, возводят два пристроя, модернизируют котельную и систему пожаротушения. Работы выполнены на 60%. Внутренние помещения дома-интерната приводятся в соответствие с требованиями безопасности и санитарными правилами. Комнаты сделают комфортными для постояльцев, закупят мебель и оборудование.
Кроме того, организуют помещения для досуга: мастерские, библиотеку, зону дневной социальной занятости.
Отметим, что в этом году в Мордовии также строится Ичалковский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 150 мест.
Поделиться в соц. сетях:
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом