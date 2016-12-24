На стадионе «Мордовия Арена» прошла «Шумбрат - зарядка»

17 сентября у стадиона «Мордовия Арена» состоялась очередная «Шумбрат - зарядка». На нее приехал и Глава Мордовии Артём Здунов.

Этот массовый спортивный проект полюбился горожанам. И это неудивительно - где еще с утра можно получить заряд бодрости и веселья на весь день?

«Мы пришли сюда целым классом вместе с учительницей Еленой Александровной, нам здесь нравится! Зарядка со скакалками - это очень необычно», - четвероклассница Полина Дыкина, разминаясь, с нетерпением ждет начала занятий.

«Я работаю учителем в школе № 17 и про это мероприятие знаю давно, - рассказала Елена Михайлова. - И вот сегодня мы с 4 «Б» классом стали его участниками. Пришли сюда с радостью! Всем эта затея пришлась по душе! Могу с уверенностью сказать: утренняя зарядка еще никому не помешала! Мы настроены активно позаниматься!»

«У нас очень дружный и активный рабочий коллектив, мы часто ходим вместе на разные мероприятия. Сейчас вот взяли за правило ходить на «Шумбрат - зарядку». Нам нравится, это повышает настроение, появляется бодрость, и уже по-другому смотришь на жизнь. Всем рекомендуем», - говорит Татьяна Тикунова.

«Показываем пример молодежи, - улыбается ветеран СВО Олег Филиппов. - Я пришел сюда с сынишкой - с Богданом. Со спортом дружим, позанимаемся с удовольствием!»

Зарядку проводили красавицы-гимнастки - мастер спорта России по художественной гимнастике, тренер-преподаватель СШ «Академия И. Винер по художественной гимнастике» Валерия Слесарева и мастера спорта России Александра Гришина и Вероника Бигачева.

А после физических упражнений ведущие провели еще и разминку для ума. За правильные ответы самые смекалистые участники зарядки получили приятные подарки.