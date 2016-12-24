В Мордовии пройдет фестиваль татарской песни

Культура

21 сентября на базе Культурно-спортивного центра «Алмаз» Лямбирского района пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс татарской песни «Авылым тавышлары» (Родные напевы).

В фестивале примут участие самодеятельные артисты из муниципальных образований республики и регионов России, которые исполнят татарские народные песни, современные аранжировки и эстрадные песни.

Фольклорные вокальные коллективы и солисты продемонстрируют национальный колорит татарского песенного творчества, его жанровое многообразие, а также красоту национальных костюмов.

Начало в  13.00. Вход свободный.

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