В Мордовии пройдет фестиваль татарской песни

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
21 сентября на базе Культурно-спортивного центра «Алмаз» Лямбирского района пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс татарской песни «Авылым тавышлары» (Родные напевы).
В фестивале примут участие самодеятельные артисты из муниципальных образований республики и регионов России, которые исполнят татарские народные песни, современные аранжировки и эстрадные песни.
Фольклорные вокальные коллективы и солисты продемонстрируют национальный колорит татарского песенного творчества, его жанровое многообразие, а также красоту национальных костюмов.
Начало в 13.00. Вход свободный.
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