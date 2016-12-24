В Мордовии благоустраивают дворовые территории

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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Мордовии в 2024 году благоустроили 7 дворовых территорий. На эти цели было направлено более 11 млн рублей.
Ремонтные работы проведены в Саранске во дворах на улицах Победы и Большевистской. На улице Заводской в рабочем поселке Луховка. А также в монопрофильных муниципальных образованиях: Атяшево, Кадошкино, п. Комсомольский и п. Тургенево.
Жильцы каждого дома принимали активное участие на этапе планирования благоустройства, совместно решали, что нужно сделать в их дворе. Была проведена большая работа: заасфальтировали входные группы подъездов и парковочные места, установили новые скамейки и урны.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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