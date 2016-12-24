Нацпроект помогает развитию семейного бизнеса в Зубовой Поляне

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» помощь оказана бизнесу многодетной мамы из Зубовой Поляны.

Семья Лодыревых трудится на благо своей малой родины и развивает семейное дело в глубинке Мордовии. Николай и Наталья воспитывают пятерых детей и занимаются разведением крупно-рогатого скота. В их хозяйстве почти двести голов.

«Мы начинали с одной коровы. Постепенно увеличивали стадо, и государственная поддержка в виде гранта на 10 миллионов рублей сыграла ключевую роль в нашем развитии», - рассказывает Наталья Лодырева.

Наталья, многодетная мама и преподаватель, признается, что поддержка семьи – это основа их успеха.

«Дети активно участвуют в хозяйстве: дочери могут доить коров и сепарировать молоко, а сын в свои 13 лет легко справляется с любой техникой. В прошлом году он очень помог с заготовкой сена, а сейчас вместе с отцом уехал за соломой, - делится мама семейства. - К зиме нужно будет около тысячи тюков».

Лодыревы решили выйти на рынок с молочными продуктами, сейчас они перерабатывают их на своей кухне, но чтобы расти и дальше, им нужен новый цех для переработки молока.

«Мы узнали о поддержке центра «Мой бизнес» и решили обратиться за помощью. Наша продукция известна и любима, но мы мечтаем о развитии бренда, который поможет заявить о себе на широкую аудиторию!», - подытожила Наталья.

Сегодня ферма Лодыревых – не просто бизнес, а целая экосистема, где молочные продукты становятся символом качества и любви к натуральным продуктам.

Более подробно о мерах господдержки по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.