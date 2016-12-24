Жители Мордовии могут принять участие в «Диктанте здоровья»

Цель мероприятия – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. Принять участие в «Диктанте здоровья» и проверить свои знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний могут все желающие старше 13 лет.

«Диктант здоровья» стартует 16 сентября – в очном формате его напишут старшеклассники из всех 89 регионов России. Также начиная с 16 сентября все желающие смогут проверить свои знания онлайн – пройдя тестирование на портале Роспотребнадзора.

Участникам «Диктанта здоровья» предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных инфекционных заболеваний и здоровому питанию.

Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа – нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».