Художники Мордовии покажут свое творчество на выставке «Семь+Я»

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17 сентября в Выставочном зале Музея имени Эрьзи откроется республиканская художественная выставка «Семь+Я», организованная в рамках долгосрочного проекта «ART-Fresh». Она познакомит зрителей с интересными новинками в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства авторов Мордовии.
2024 год в нашей стране посвящен семье, поэтому за основу выставки взята именно эта тема. В этом году 70 авторов представили около 130 работ - живопись, графика, скульптура и т.д. Состав участников самый широкий - от маститых художников до совсем юных, только вступающих на творческий путь.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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