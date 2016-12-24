Художники Мордовии покажут свое творчество на выставке «Семь+Я»

17 сентября в Выставочном зале Музея имени Эрьзи откроется республиканская художественная выставка «Семь+Я», организованная в рамках долгосрочного проекта «ART-Fresh». Она познакомит зрителей с интересными новинками в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства авторов Мордовии.

2024 год в нашей стране посвящен семье, поэтому за основу выставки взята именно эта тема. В этом году 70 авторов представили около 130 работ - живопись, графика, скульптура и т.д. Состав участников самый широкий - от маститых художников до совсем юных, только вступающих на творческий путь.