В Ботаническом саду им. Ржавитина исполнят арии русских и зарубежных композиторов

«Мы вместе!»
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
15 сентября в 16:00 в Ботаническом саду им. В. Н. Ржавитина пройдет концерт «Музыка, вдохновленная природой».
Студенты и преподаватели института национальной культуры исполнят арии русских и зарубежных композиторов и советские песни.
Посетители сада смогут отвлечься от повседневной суеты и насладится красотой природы под музыку.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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