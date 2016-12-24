В Ботаническом саду им. Ржавитина исполнят арии русских и зарубежных композиторов

15 сентября в 16:00 в Ботаническом саду им. В. Н. Ржавитина пройдет концерт «Музыка, вдохновленная природой».



Студенты и преподаватели института национальной культуры исполнят арии русских и зарубежных композиторов и советские песни.

Посетители сада смогут отвлечься от повседневной суеты и насладится красотой природы под музыку.