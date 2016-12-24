В Мордовии пройдет фестиваль военно-патриотического творчества «Сурский рубеж»

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Открытый Республиканский фестиваль военно-патриотического творчества «Сурский рубеж» посвящен празднованию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 83-й годовщине начала строительства Сурского оборонительного рубежа на территории Мордовии.
Гала-концерт фестиваля состоится 27 сентября в Культурно-досуговом центре Большеберезниковского района Мордовии. В фестивале примут участие авторы-исполнители, солисты, дуэты, вокальные, вокально-инструментальные, хореографические коллективы и семейные ансамбли.
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