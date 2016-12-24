В субботу в Саранске вновь состоится «Шумбрат, зарядка»

14 сентября жителей и гостей города вновь приглашают на зарядку. В Министерстве спорта сообщают, что на этот раз она пройдет на двух площадках.

На территории у администрации Пролетарского района ее проведут спортсмены - многократные чемпионы России Регина Адушкина и Алина Дорогайкина.

На площади у храма равноапостольных Кирилла и Мефодия - мастер спорта России по теннису, тренер-преподаватель СШОР по теннису Ш. А. Тарпищева Олег Беседников.

На площадке у 3 гейта стадиона «Мордовия Арена» зарядки в эту субботу не будет. Там, напомним, будет проходить межрегиональный фестиваль «Время героев».