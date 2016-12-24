В субботу в Саранске вновь состоится «Шумбрат, зарядка»

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
14 сентября жителей и гостей города вновь приглашают на зарядку. В Министерстве спорта сообщают, что на этот раз она пройдет на двух площадках.
На территории у администрации Пролетарского района ее проведут спортсмены - многократные чемпионы России Регина Адушкина и Алина Дорогайкина.
На площади у храма равноапостольных Кирилла и Мефодия - мастер спорта России по теннису, тренер-преподаватель СШОР по теннису Ш. А. Тарпищева Олег Беседников.
На площадке у 3 гейта стадиона «Мордовия Арена» зарядки в эту субботу не будет. Там, напомним, будет проходить межрегиональный фестиваль «Время героев».
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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