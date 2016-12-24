Мамы защитников Отечества отдыхают в санатории «Алатырь»

В санатории «Алатырь» поправляют здоровье мамы ветеранов СВО и добровольцев, отправившихся защищать Родину.



Путевки в санаторий женщинам оформили при содействии социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» и регионального Минздрава. Длительность восстановительного лечения - 18 дней.



«Очень благодарна за своевременную помощь. Не так давно я перенесла серьезное заболевание. Сейчас важно как можно быстрее восстановиться. Радует, что родственникам защитников Отечества оказывается такая возможность», - говорит мама одного из бойцов СВО.



«Забота о семьях защитников Отечества - одна из приоритетных задач фонда», - отметила врио руководителя филиала Наталья Антонова.



По вопросам получения путевок в санатории можно обращаться к социальным координаторам фонда «Защитники Отечества».