Мамы защитников Отечества отдыхают в санатории «Алатырь»

Социум

В санатории «Алатырь» поправляют здоровье мамы ветеранов СВО и добровольцев, отправившихся защищать Родину. 

Путевки в санаторий женщинам оформили при содействии социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» и регионального Минздрава. Длительность восстановительного лечения - 18 дней.

«Очень благодарна за своевременную помощь. Не так давно я перенесла серьезное заболевание. Сейчас важно как можно быстрее восстановиться. Радует, что родственникам защитников Отечества оказывается такая возможность», - говорит мама одного из бойцов СВО.

«Забота о семьях защитников Отечества - одна из приоритетных задач фонда», - отметила врио руководителя филиала Наталья Антонова.

По вопросам получения путевок в санатории можно обращаться к социальным координаторам фонда «Защитники Отечества».

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