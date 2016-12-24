Бывший сотрудник УФСИН по РМ признан судом виновным в получении взятки

УФСБ России по Республике Мордовия совместно с отделом собственной безопасности регионального УФСИН пресечена противоправная деятельность бывшего оперативного дежурного дежурной службы отдела безопасности Исправительного центра №1, причастного к получению взятки.

Установлено, что в июле 2023 года фигурант, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил денежное вознаграждение от двух осужденных за создание им льготных условий отбывания наказания. По достигнутой с ними договоренности мужчина пропускал их на территорию исправительного центра в состоянии алкогольного опьянения и не проводил в отношении них необходимые обследования для обнаружения фактов употребления алкоголя.

Суд признал бывшего сотрудника уголовно-исполнительной системы региона виновным в получении взятки и приговорил его к трем годам лишения свободы условно со штрафом 55 тысяч рублей. Осужденного также лишили специального звания «капитан внутренней службы».