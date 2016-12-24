В Саранске прошел республиканский этап слета поисковых отрядов ПФО

«Этот труд оценят наши потомки»
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В столице Мордовии на базе Мемориального музея военного и трудового подвига прошел республиканский этап слета поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт». В нем приняли участие больше 90 поисковиков из разных районов Мордовии в возрасте от 16 до 30 лет.
Ребята показали свои знания в военно-исторической викторине и архивном поиске, продемонстрировали навыки оказания первой помощи и ориентирования на местности. По завершению слета активисты уехали в экспедицию в Ростовскую область.
«Поисковики республики помогают сохранить истинную историю и настоящую память народа. В октябре они представят Мордовию на финале Слета поисковых отрядов ПФО. Желаю успехов», - отметил Глава региона Артём Здунов.
Финал слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа пройдет в Нижнем Новгороде 4-6 октября.
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