В Саранске прошел республиканский этап слета поисковых отрядов ПФО

В столице Мордовии на базе Мемориального музея военного и трудового подвига прошел республиканский этап слета поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт». В нем приняли участие больше 90 поисковиков из разных районов Мордовии в возрасте от 16 до 30 лет.

Ребята показали свои знания в военно-исторической викторине и архивном поиске, продемонстрировали навыки оказания первой помощи и ориентирования на местности. По завершению слета активисты уехали в экспедицию в Ростовскую область.



«Поисковики республики помогают сохранить истинную историю и настоящую память народа. В октябре они представят Мордовию на финале Слета поисковых отрядов ПФО. Желаю успехов», - отметил Глава региона Артём Здунов.



Финал слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа пройдет в Нижнем Новгороде 4-6 октября.