Две модельные библиотеки Мордовии в числе номинантов Международной премии «Золотой Трезини–2024»

Культура

Международная премия «Золотой Трезини» отмечает лучшие проекты в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. В 2024 году в номинации «Лучший дизайн-проект библиотеки» представлены два учреждения культуры Мордовии - Детская модельная библиотека «Ардатовские самоцветы» и Центральная детская библиотека Рузаевки «Революция чтения».

На официальном сайте премии проходит народное голосование, которое определит обладателя «Приза зрительских симпатий».

Проголосовать за номинантов из Мордовии можно по ссылкам: https://clck.ru/3DE7cP, https://clck.ru/3DE7cR

Проекты лауреатов премии пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» была основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора и других шедевров петровского барокко.

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