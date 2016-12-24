Две модельные библиотеки Мордовии в числе номинантов Международной премии «Золотой Трезини–2024»

Прямая линия
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Международная премия «Золотой Трезини» отмечает лучшие проекты в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. В 2024 году в номинации «Лучший дизайн-проект библиотеки» представлены два учреждения культуры Мордовии - Детская модельная библиотека «Ардатовские самоцветы» и Центральная детская библиотека Рузаевки «Революция чтения».
На официальном сайте премии проходит народное голосование, которое определит обладателя «Приза зрительских симпатий».
Проголосовать за номинантов из Мордовии можно по ссылкам: https://clck.ru/3DE7cP, https://clck.ru/3DE7cR
Проекты лауреатов премии пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».
Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» была основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора и других шедевров петровского барокко.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»