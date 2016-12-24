Жители Мордовии могут претендовать на просветительскую награду Общества «Знание»

Общество «Знание» принимает заявки на свою главную просветительскую награду «Знание.Премия». Она учреждена, чтобы отметить достижения российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов и блогеров в области просвещения.

Подать заявку можно до 30 сентября на award.znanierussia.ru

Претендентов ждут несколько отборочных этапов. Оценивать их будут Почетное жюри, а также простые граждане в ходе онлайн-голосования.

Номинироваться на «Знание.Премию» могут педагоги, лекторы, авторы, популяризаторы науки, тренеры, блогеры, юные и иностранные деятели просвещения, а также организации, которые добились успехов в просвещении, независимо от своей основной сферы деятельности. Помимо этого, можно номинировать проекты – фильмы, книги, мероприятия, блоги, платформы и т.д.

Премия включает 19 номинаций, которые охватывают культуру, искусство, историю, науку, технологии, бизнес, экономику и другие сферы жизни.

В прошлом сезоне на участие в премии поступило больше 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 стран. По итогам отборочных этапов были определены 97 номинантов.