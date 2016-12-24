В МВД по РМ на брифинге рассказали об использовании мошенниками нейросетей

В пресс-центре регионального МВД прошел брифинг с участием заместителя начальника Управления уголовного розыска полковника полиции Петра Францева и эксперта отдела безопасности отделения Национального банка Сергея Смагина. Спикеры в очередной раз напомнили гражданам об основных способах мошенничества.

По словам представителя МВД, только за август более 120 жителей Мордовии перечислили мошенникам свыше 47 миллионов рублей. По-прежнему самым распространенным способом совершения преступлений является хищение денег со счетов граждан. Мошенники продолжают вводить людей в заблуждение, рассказывая им о необходимости продления действия сим-карты и договоров услуг связи, о предотвращении несанкционированного списания сбережений за счет оформления кредитов и последующего перевода денег на «безопасные счета».

Эксперт отделения Национального банка об одной из новых схем – использование дипфейков. - «С помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет.

В некоторых случаях мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва. Чтобы создать цифровую копию конкретного человека, злоумышленники используют фото и видео, а также запись голоса, полученные в основном в результате взлома его аккаунта в социальных сетях или мессенджерах».

Сергей Смагин порекомендовал проявлять осторожность при получении от своего знакомого голосового или видеосообщения с просьбой о финансовой помощи – его аккаунт могли взломать злоумышленники. Иногда для рассылки таких сообщений мошенники создают поддельные страницы с именем и фото человека.

«Не спешите переводить деньги Обязательно сначала позвоните тому, от чьего имени поступило сообщение, и перепроверьте информацию. Распознать дипфейк можно по неестественной монотонной речи собеседника, дефектам звука и видео, несвойственной мимике. Если нет возможности позвонить и убедиться, что человеку действительно нужна помощь, задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый».