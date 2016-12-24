В Саранске ветеран СВО рассказал о мужестве ученикам Центра образования «Высота»

Урок мужества в рамках патриотической акции «Служу Отечеству» организовал мордовский филиал фонда «Защитники Отечества».



В гости к восьмиклассникам пришел ветеран спецоперации Евгений Шнякин. Офицер с позывным «Гюрза» принимал участие в спецоперации с первого дня, командовал танковой ротой на Харьковском направлении. Благодаря грамотной работе офицера в его подразделении не было потерь личного состава. За образцовое выполнение задач Евгению Шнякину досрочно присвоили звание капитана. Он награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и представлен к ордену Мужества.



Офицер рассказ ребятам о мужестве и героизме российских военнослужащих и поблагодарил за письма, которые дети пишут на фронт. «Казалось бы - это простой листок бумаги, но на самом деле в нем скрыт глубокий смысл, - сказал Евгений Шнякин. - Даже взрослые мужчины читают ваши послания со слезами на глазах. Вместе с сослуживцами мы собрали детские письма и разместили в столовой, чтобы они были на виду. Вы делаете огромное дело, поддерживая российских военнослужащих».



В свою очередь ребята пожелали офицеру здоровья, удачи и успешного выполнения всех поставленных задач.