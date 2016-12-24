В Саранске сыграют первые матчи Чемпионата Мордовии по хоккею

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
14 сентября в Саранске откроется Чемпионат Мордовии по хоккею среди взрослых любительских команд. В Ледовом дворце (ул. Красная, д.40) сразятся восемь спортивных коллективов.
Расписание:
9:00 - Терентич Тим - СпортДепо
10:45 - Варма - Атяшево
12:15 - Торжественное открытие
13:00 - Сияжар - Викинг
14:45 - ОптикЭнерго – МЧС по РМ.
В этом году чемпионат будет проходить в двух группах:
- Группа Б (в зачет ночной хоккейной лиги)
- Группа С (подгруппы: Восток и Центр).
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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