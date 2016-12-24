В Саранске сыграют первые матчи Чемпионата Мордовии по хоккею

Спорт

14 сентября в Саранске откроется Чемпионат Мордовии по хоккею среди взрослых любительских команд. В Ледовом дворце (ул. Красная, д.40) сразятся восемь спортивных коллективов.

Расписание:

9:00 - Терентич Тим - СпортДепо
10:45 - Варма - Атяшево

12:15 - Торжественное открытие

13:00 - Сияжар - Викинг
14:45 - ОптикЭнерго – МЧС по РМ.

В этом году чемпионат будет проходить в двух группах:

- Группа Б (в зачет ночной хоккейной лиги)
- Группа С (подгруппы: Восток и Центр).

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