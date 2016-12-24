В Саранске на ярмарке продали свыше тонны меда

Такие данные о результативности прошедшей в столице Мордовии медовой ярмарки приводит Администрация города.

Отмечается, что в ярмарке приняли участие 19 пчеловодческих субъектов торговли. 8 сентября на продажу было выставлено почти полторы тонны меда, реализовано - 1,05 тонны.

Следующая ярмарка меда состоится 29 сентября также на традиционной площадке рядом с РДК.