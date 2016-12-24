Бойцы СВО поблагодарили охотников и росгвардейцев Мордовии за переданные патроны

Как сообщает Управление Росгвардии по Республике Мордовия, принимающие участие в специальной военной операции военнослужащие выразили благодарность жителям республики Мордовия и росгвардейцам за оказанное содействие в передаче на нужды бойцов 1500 патронов.

«Большое вам спасибо мужчины, забрали вчера вечером патроны, с помощью которых мы каждый день движемся к победе, уничтожаем вражеские дроны. Мы прорвемся благодаря вам - нашим землякам, охотникам Мордовии, большое вам спасибо. Победа будет за нами», - отметил военнослужащий.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ напоминают жителям Мордовии, что оказывают содействие в безвозмездной передаче охотничьих гладкоствольных ружей и патронов к ним в подразделения Министерства обороны Российской Федерации в зоне СВО.

Подробную консультацию можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы, а также по телефонам: 8(8342) 33-43-84, 44-44-81.