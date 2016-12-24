Легкоатлеты Мордовии привезли 11 медалей со всероссийских соревнований «Шиповка юных»

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» проходили в Сочи с 1 по 8 сентября. В них участвовали 1300 спортсменов до 16 лет из общеобразовательных организаций со всей страны. По информации Минспорта РМ, легкоатлеты из нашей республики завоевали 11 медалей.

Участники соревнований были разделены на три возрастные группы.

В категории до 12 лет Вероника Калачева стала победителем в метании снаряда, Даниил Ворончихин также взял «золото» в прыжке в высоту, а команда мальчиков СДЮСШ №4 превзошла все другие спортшколы, 2013-2014 гг.р.

В прыжке в высоту у девушек Кристина Клокова из саранской школы №22 заняла второе место. В метании снаряда также второе место у Владислава Перепелкина. Владислава Логинова стала второй в беге на 500 метров.

В категории до 14 лет у спортсменов Мордовии две серебряные медали - Кира Забродина в прыжке в длину, Анастасия Понизяйкина в прыжке в высоту.



Среди старшеклассников до 16 лет отличилась Кира Синикина из Саранска. Девушка завоевала золотую медаль в метании снаряда и бронзовую в четырехборье.