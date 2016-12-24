Мордовия показывает рекордный рост во внешнеторговом обороте

Глава Мордовии Артём Здунов 6 сентября провел рабочее совещание по вопросам международного сотрудничества республики. В нем приняли участие первый вице-премьер Наталья Таркаева, заместитель председателя Правительства РМ Батыр Эмеев и руководители ряда министерств.

Министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин подчеркнул, что в текущем году в этой сфере наметились рекордные с 2015 года показатели. В частности, общий внешнеторговый оборот Мордовии за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза и составил 282 млн долларов США. Увеличение экспорта превысило 158 %, а импорт вырос в 2,7 раза.

Основными торговыми партнерами республики остаются Китай, Казахстан, Киргизия и Беларусь. В структуре экспорта и импорта на ведущей позиции находятся оборудование и транспортные средства, также активный товарооборот ведется по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью, металлам и древесине.

Существенный рост по товарообороту в текущем году с Республикой Беларусь – увеличение на 17 %, взаимное сотрудничество поддерживают более 60 предприятий Мордовии. На 21 % вырос экспорт – здесь активно работают многие наши региональные предприятия.

Улучшаются показатели по внешнеторговому обороту с Индией, с Китаем скачок в текущем году огромный – в 3,7 раза.

Артём Здунов подчеркнул: необходимо расширять географию сотрудничества с предприятиями в этих странах. - «Проводились адресные встречи, следующий этап – занять рынок по интересующим направлениям. Ваша задача – помогать производителям во всем, содействовать и докладывать мне о затруднениях».