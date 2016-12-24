В Ботаническом саду Саранска пройдет показ национальных костюмов

«Мы вместе!»
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
8 сентября в 15:00 в Ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина известные в России и за рубежом ученые Николай и Людмила Бояркины презентуют свою книгу. Их монография – первое академическое издание музыкального эпоса мордовского народа!
Сразу после, в 16:00, в Ботаническом саду состоится показ национальных костюмов. Свои коллекции представят театр моды «Иненармунь», FOKO, модный дом Anri Erholz и театр танца «АRбалет».
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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