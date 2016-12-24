Музей Эрьзи запускает на постоянной основе практикум «Нейросеть и изобразительное искусство»

Во всех сельских школах Мордовии открыты «Точки роста»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Участников практикума ждет знакомство с музейной экспозицией, генерация изображений с помощью нейросетей и разбор возможностей искусственного интеллекта - может ли нейросеть заменить художника, самостоятельно создать произведение искусства и воссоздавать утраченные картины?
Занятия будут проходить на временных и постоянных экспозициях Музея Эрьзи. Для участия необходим смартфон с выходом в интернет.
Требуется предварительная запись по телефону: +7 (834-2) 47-80-94.
Стоимость - 300 рублей. Действует «Пушкинская карта».
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