Музей Эрьзи запускает на постоянной основе практикум «Нейросеть и изобразительное искусство»

Участников практикума ждет знакомство с музейной экспозицией, генерация изображений с помощью нейросетей и разбор возможностей искусственного интеллекта - может ли нейросеть заменить художника, самостоятельно создать произведение искусства и воссоздавать утраченные картины?

Занятия будут проходить на временных и постоянных экспозициях Музея Эрьзи. Для участия необходим смартфон с выходом в интернет.

Требуется предварительная запись по телефону: +7 (834-2) 47-80-94.

Стоимость - 300 рублей. Действует «Пушкинская карта».