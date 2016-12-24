В рамках Всероссийского экологического субботника и акции «Вода России» берега Лямбирского водохранилища очистили от мусора. Мероприятие организовало министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии.

В субботнике приняли участие активисты детской экологической организации «Зеленый мир», сотрудники Минлесхоза республики, Управления Федеральной антимонопольной службы по РМ, регионального Центра лабораторного анализа и технических измерений, а также Росприроднадзора.

После летнего сезона на берегах водоема осталось много мусора. Общими усилиями было собрано около 45 мешков различных бытовых отходов. В последние годы многие водоемы страдают от загрязнения, именно поэтому так важны экологические акции, которые помогают сохранить красоту и чистоту природы.