Жители Мордовии смогут увидеть мультимедийную выставку Музея Победы

10 сентября на официальном сайте Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина откроется выставка Музея Победы «Партизаны. 1941 - 1945». Она демонстрируется в рамках Международного проекта «Территория Победы».



«Выставка посвящена истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, ставшего для советских бойцов настоящим вторым фронтом в тылу врага. Партизанское движение было важным фактором в достижении Победы советского народа над нацистской Германией и ее союзниками», - отметили в Музее Победы.



На выставке будут представлены оцифрованные раритеты из фондов Музея Победы, которые рассказывают об истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны - документы, листовки, плакаты, фотографии и предметы изобразительного искусства.



Экспозиция была создана в рамках подготовки к всероссийской акции «Диктант Победы». Проект реализован благодаря Фонду президентских грантов.



Все желающие смогут посмотреть выставку до 10 октября 2024 года.