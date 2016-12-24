Жители Мордовии смогут увидеть мультимедийную выставку Музея Победы

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10 сентября на официальном сайте Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина откроется выставка Музея Победы «Партизаны. 1941 - 1945». Она демонстрируется в рамках Международного проекта «Территория Победы».
«Выставка посвящена истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, ставшего для советских бойцов настоящим вторым фронтом в тылу врага. Партизанское движение было важным фактором в достижении Победы советского народа над нацистской Германией и ее союзниками», - отметили в Музее Победы.
На выставке будут представлены оцифрованные раритеты из фондов Музея Победы, которые рассказывают об истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны - документы, листовки, плакаты, фотографии и предметы изобразительного искусства.
Экспозиция была создана в рамках подготовки к всероссийской акции «Диктант Победы». Проект реализован благодаря Фонду президентских грантов.
Все желающие смогут посмотреть выставку до 10 октября 2024 года.
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